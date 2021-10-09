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  4. AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu:

09.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Adana, geçen ay 17 bin yeni üyeyle bir rekora imza attı. AK Parti tarihinin bugüne kadar bir ay içerisinde oransal olarak en yüksek üye yapan ili Adana oldu"

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Adana İl Başkanlığının geçen ay yaptığı 17 bin yeni üye kaydıyla rekor kırdığını söyledi.

Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, kentin heyecanına ve güzelliğine bir kere daha şahit olduklarını belirtti.

Parti teşkilatının bir devamlılığı olduğunu aktaran Kandemir, AK Parti'yi bugüne taşıyan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kandemir, teşkilatta çok güzel insanlarla siyaset yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Böylesine güzel insanları yetiştiren verimli topraklarda, teşkilatın birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu ve her geçen gün yaptığı çalışmalarla bu birliği ve beraberliği nasıl kenetlediğini de görüyoruz. Adana, geçen ay 17 bin yeni üyeyle bir rekora imza attı. AK Parti tarihinin bugüne kadar bir ay içerisinde oransal olarak en yüksek üye yapan ili Adana oldu. Bu da Adana'ya yakışır zaten. Bu başarıda emeği olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, İl Başkanıma teşekkür ediyorum."

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