AK Partili Lütfi Elvan, Yenişehir İlçe Kongresinde konuştu:

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Bizim için kardeşlerimizin Arap, Kürt, Sunni olması önemli değil. Biz birlikte bir ve güçlüyüz. Bu birlikteliği daha da artıracağız." dedi.

Elvan, ilçedeki açık havada düzenlenen AK Parti 5. Olağan Yenişehir İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin milli iradeyi tesis etmek için yola çıktığını söyledi.

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese kucak açtıklarını dile getiren Elvan, yollarından hiç sapmayarak Türkiye'yi daha güçlü hale getirdiklerini kaydetti.

Çekilen sıkıntılara rağmen başarı elde ettiklerini aktaran Elvan,"Milletimiz ne derse onu yapacağız dedik ve yaptık. Başörtülü kardeşlerimiz unutmayın o günleri. Okula gidemiyorlardı. Bu özgürlükleri kim sağladı, Recep Tayyip Erdoğan sağladı. Liderimiz Erdoğan'la her bir kardeşimiz gurur duymalı. Bunlar kolay olmadı. Bu irade, kararlılık ve 'ben kefenimle gitmeye hazırım' demek ister. Bunu diyen bir babayiğit var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.