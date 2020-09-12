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AK Partili Lütfi Elvan, Yenişehir İlçe Kongresinde konuştu:

MERSİN HABERLERİ  | 12.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

"Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Bizim için kardeşlerimizin Arap, Kürt, Sunni olması önemli değil. Biz birlikte bir ve güçlüyüz. Bu birlikteliği daha da artıracağız"

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Bizim için kardeşlerimizin Arap, Kürt, Sunni olması önemli değil. Biz birlikte bir ve güçlüyüz. Bu birlikteliği daha da artıracağız." dedi.

Elvan, ilçedeki açık havada düzenlenen AK Parti 5. Olağan Yenişehir İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin milli iradeyi tesis etmek için yola çıktığını söyledi.

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese kucak açtıklarını dile getiren Elvan, yollarından hiç sapmayarak Türkiye'yi daha güçlü hale getirdiklerini kaydetti.

Çekilen sıkıntılara rağmen başarı elde ettiklerini aktaran Elvan,"Milletimiz ne derse onu yapacağız dedik ve yaptık. Başörtülü kardeşlerimiz unutmayın o günleri. Okula gidemiyorlardı. Bu özgürlükleri kim sağladı, Recep Tayyip Erdoğan sağladı. Liderimiz Erdoğan'la her bir kardeşimiz gurur duymalı. Bunlar kolay olmadı. Bu irade, kararlılık ve 'ben kefenimle gitmeye hazırım' demek ister. Bunu diyen bir babayiğit var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Elvan, kentteki AK Partili belediyelerin önemli çalışmalara imza attığına değinerek, bu çalışmaların vatandaşlar tarafından bilindiğini söyledi.

Mersin'de boş durmadıklarını anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Devasa bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Milletimizin hizmetine 29 Ekim'de sunacağız. Bizim farkımız ve anlayışımız bu. Neler yaptıklarımızı görüyorsunuz. Müftü Deresi hükümetin değil, büyükşehir belediyesi sorumluluğunda. Biz Millet Bahçesi'nin Müftü Deresi kısmında ıslah çalışması başlattık. Yine bizim sorumluluğumuzda olmamasına rağmen birçok derede ıslah başlattık. Bunu büyükşehire bıraksak belki 15-20 yıl bunlar yapılamayacak. Mersinli kardeşlerimize hizmet etmekten onur ve gurur duyarız. Biz milletin hizmetkarı olmak için yola çıktık. Bizim için kardeşlerimizin Arap, Kürt, Sunni olması önemli değil. Biz birlikte bir ve güçlüyüz. Bu birlikteliği daha da artıracağız."

Elvan, kentteki çalışmaları yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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