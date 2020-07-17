AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın Diyarbakır'da 30 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz görüşmesinin detayları da yer aldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19 Haziran'daki karar duruşmasında, Polat hakkında hükmedilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık, mağdur ifadeleri ve sanık savunması ile teröristler arasında gerçekleşen telsiz görüşmesine yer verildi.

Karara göre, terörle mücadele kapsamında yürütülen telsiz kestirmesi faaliyetleri neticesinde saldırıdan 2 gün sonra terör örgütü PKK/KCK'nın sözde orta saha muhaberecisi "Agiri" kod adlı terörist ile HPG'nin sözde ana karargah muhaberecisi "Hevler" kod isimli terörist arasında gerçekleşen telsiz görüşmesi şöyle: