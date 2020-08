AK Parti'li Özhaseki, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu doğal gaz rezervi bizi son derece mutlu etti. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Derdimiz bu ülkenin insanlarının refaha kavuşturmak." dedi.

Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfinin tüm toplumda bayram etkisi oluşturduğunu belirtti.

AK Parti iktidarlarının Türkiye'yi her alanda ileri taşıdığını belirten Özhaseki, "Eğer siz Allah rızası için koşturmaya başlarsanız, iyi niyetle bir hedefe doğru durmadan gayret eder, çalışır, alın teri dökerseniz, Cenabı Allah kesinlikle karşılığını verir. AK Parti iktidarı 19 yıldır aşkla şevkle koşuyor, her bir alanda da başarıdan başarıya koşuyor. Sadece bugün bulunan doğal gaz meselesinde değil. Akılınıza hangi alan geliyorsa, sağlıktan ulaşıma, enerjiden eğitime her bir alanda Türkiye adeta çağ atladı." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, her zaman bu ülke insanını refaha kavuşturmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: