AK Partili Özhaseki, Turhal Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Türkiye temizlendi. Sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik. Şimdi kendi inlerine kadar 150 kilometre gidiyoruz, tek tek bulup orada bombalıyoruz, imha ediyoruz, sonra dönüp geliyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri Şeker'in Turhal Şeker Fabrikası'nda düzenlediği 89. pancar alım ve şeker üretim kampanyası töreninde, Turhal Şeker Fabrikası'nın Cumhuriyetin ilk yıllarında kuruluşunu tamamladığını söyledi.

Turhal Şeker Fabrikası'nın iftihar vesileleri ve Anadolu'daki kalkınmanın temel taşlarından biri olduğuna işaret eden Özhaseki, "Rahmetli Celal Bayar iktisat vekiliyken 1933 yılında gelip temelini atar. 1 sene 2 ay gibi süre içerisinde fabrika tamamlanır ve üretime başlar. Yıllarca devam eder. Nihayetinde özelleştirmede 2018 yılında tam kapanmak üzereyken, herkesin de birçok dedikodusunu yaptığı ortamda Kayseri Şeker ile birlikte hareket etmeye başlar. Üç fabrika şimdi birlikte çalışıyor. Bununla iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir ülke olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Lise çağlarında öğretmenlerimizi dinlerken, değişik vesilelerle seminerlere gittiğimizde büyük abilerimiz hep derlerdi ki, 'Bu ülkenin üç tarafı denizle ama dört tarafı düşmanla çevrili'. Kendi kendime derdim ki, 'Bu abilerimiz, öğretmenlerimiz biraz paranoyak mıdır, nedir? Niye her tarafımız düşmanlarla çevrili olsun ki'. Ama gördüm ki emin olun dört tarafımız değil, dört bir tarafımız düşmanlarla çevrili. Bunun farkına vardık, bunu biliyoruz. Birçok zorluğumuz var. İnançlarımızdan kaynaklanan zorluklarımız var. Bizim inançlarımıza tahammül edemiyorlar. Tarihten üstlendiğimiz misyondan dolayı bize karşıtlıklar var, düşmanlıklar var. Elbette biz gönül coğrafyamıza yüzlerce yıl boyunca liderlik yapmış bir ülkeyiz. Bizim büyümemizi istemiyorlar, güçlenmemizi istemiyorlar. Bu ülke Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika ile at başı konuşulan ve her bir göstergesi tartışılan bir ülke haline geldi."

Özhaseki, fitne odaklarının bitmediğini ifade ederek, "Neredeyse 50 yıl kadar önce başımıza bir PKK belasını sardılar. Neredeyse 50 yıl önce başımıza sinsi bir FETÖ belasını sardılar. Son yıllarda IŞİD diye, DHKP-C diye bir sürü örgütler de boy gösterip duruyor. Bu belayla hamdolsun uğraştık ve artık ülkede huzur var." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, "Onlara huzur yok. Huzur da bulamayacaklar. Türkiye temizlendi. Sınır ötesinde belli bir kilometreye kadar gittik. Şimdi kendi inlerine kadar 150 kilometre gidiyoruz, tek tek bulup orada bombalıyoruz, imha ediyoruz, sonra dönüp geliyoruz. Neden? Ülkemize başka türlü gelip, sızma yapıp bir evladımızı daha şehit etmesinler diye. Bu mücadeleler kolay olmuyor." dedi.

FETÖ ile yıllarca mücadele edildiğini ve bu belanın altından kalktıklarını anlatan Özhaseki, "Öyle sinsi bir örgüt ki herkesi din tarafından avlamışlar. Garibanların çocuklarını almışlar, zenginlerin de zekatını alıp birleştirmişler ve devletin en iyi yerlerine doğru sızmışlar." dedi.

"Bu 50 yıl boyunca gizlice yaptıkları faaliyet, en sonunda 15 Temmuz gibi bir gecede tüm gerçekliğiyle, çıplaklığıyla herkesin önüne çıktı." diyen Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"O gün bu çirkinliği herkes görmüş oldu. Görmeyenler de görmüş oldu ve Allah'a hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, iradesiyle, cesaretiyle ve bütün bir milletin de ayağa kalkmasıyla o kötülüklere de son verdik. Bunları şunun için söylüyorum. Bu ülkenin zorlukları var. Avrupa'nın ortasında keyif yana bir ülke değiliz. Bir Hollanda, bir Lüksemburg, bir Belçika gibi değiliz. Binbir türlü zorluklar içerisinde bu başarılar yapılıyor. Bize düşen, elbette bu kötülerle savaşacağız. Onların canına okuyacağız, onlara hayat hakkı tanımayacağız ki burada herkes rahat etsin ama bir taraftan da çok çalışacağız. Gece gündüz demeden uğraşacağız."