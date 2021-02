AK Parti'nin hedefi kadın üye sayısını 6 milyona çıkarmak

- "Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin gücünü her zaman arkalarında hissediyorlar"

Bölük, geçen hafta Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini, orada verilen mücadelenin çok başka olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Anneler ve babalar orada, hepsi en başta Cumhurbaşkanımıza, sonrasında bakanlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorlar. Çünkü, biz biliyoruz ki o annelerin gücü bu teşkilatın gücüyle daha fazla artıyor. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin gücünü her zaman arkalarında hissediyorlar." diye konuştu.

Bölük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hep "Gücümü kadınlardan alıyorum" dediğini aktararak, yapılan her köprüde her kilometre taşında her yolda her çalışmada, kadın kolları teşkilatının attığı her adımın çok büyük katkısının olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, çok güzel bir kongre geçirdiklerini belirterek, kadın üyelere verdikleri destekler için teşekkür etti.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ayşe Keyik Yılmaz yeniden göreve seçildi.

Kongreye, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç ve çok sayıda partili katıldı.