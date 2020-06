Akademik toplantıda turizm ve yiyecek sektörü masaya yatırıldı

Balıkesir Üniversitesi’ ne bağlı Burhaniye Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Mayıs ve Haziran aylarında online veritabanları üzerinde oturumlar düzenledi. İlban, oturumlarla, pandemi sonrası turizm ve yiyecek içecek sektörünün nabzını tuttuklarını söyledi.

Oturumlara yoğun katılım sağlanırken, hem turizm hem de yiyecek içecek sektörünün alanında uzman konuşmacılarla İlban’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlar sorunlar masaya yatırıldı.

’Pandemi Sonrası Turizme Yansımalar’ başlığı ile gerçekleşen oturuma, İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı, Eski İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Nedret Apaydın, Hotech Soluation Kurucusu Hamdullah Turgut, İstanbul Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı ve Ramada By Wyndham Old City Genel Müdürü Serkan Gümrükçü, L’Collection Hotels Kurucu Ortağı ve TRYP By Wyndham Topkapı Genel Müdürü Muhammet Murat Cüntay katıldı.

Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Turizm sektöründe seyahat motivasyonlarının, uygulanacak tedbirlerin ve uygulamalarının nasıl olacağı vb birçok konunun tartışıldığı oturumda, katılım oldukça yoğun oldu. Yiyecek içecek sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağı diğer bir oturumda da ESBAŞ Gıda İşletmeleri Gıda Müdürü Soner Arslan, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak katıldı. Yiyecek içecek sektöründe özellikle toplu yemek üretimi ile otel ve bağımsız restoranlarda uyulması gereken konular, önümüzdeki süreçte personeli ve sektörü bekleyen süreçlerin neler olabileceği tartışılan bu oturumda da bir çok soru yanıtlarını buldu. Bu süreçte turizm sektörüne yönelik yol haritasının çıkartılması, destinasyon yönetimlerinin turistin seyahat motivasyonlarının ve turist tiplerini takip etmesi, işletmelerin alması gerektiği önlemleri, yiyecek içecek sektörünün mönü planlama, hazırlama ve üretim süreçleri ile servis, hijyen kuralları ve kullanılan araç ve gereçlerde meydana gelebilecek değişikliklere dikkat çekti. Tatile çıkmayı düşünen vatandaşlarımıza yönelik de fiziksel mesafe kurallarına muhakkak uyulması gerektiğinin de hatırlatıldığı oturumlar, sağlıklı ve güvenilir bir turizm sezonu geçirilmesi dilekleriyle sona erdi” dedi.