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Akaretler'deki evini kapatıp doğaya kaçmıştı! Nil Karaibrahimgil sahne tarzıyla dillere düştü! ''Kağıt avize gibi''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.11.2024 08:08
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil Akaretler'deki evini kapatıp eşi ile birlikte doğaya kaçmıştı. Pandemi döneminden bu yana orman içerisindeki bir evde yaşamını sürdüren Karaibrahimgil son olarak Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Ünlü ismin ilginç sahne kostümü adeta dillere düştü.

Akaretler'deki evini kapatıp doğaya kaçmıştı! Nil Karaibrahimgil sahne tarzıyla dillere düştü! ''Kağıt avize gibi''

Sevilen şarkıları, kendine has tarzı ve sempatik halleriyle büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nil Karaibrahimgil, pandemi döneminde Akaretler'deki evini kapatıp eşi ile birlikte doğaya kaçmıştı.

Uzun zamandır doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü şarkıcı son olarak Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

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Sevenlerine çok güzel bir gece yaşatan Karaibrahimgil ilginç sahne kostümüyle adeta dillere düştü.

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YORUM YAĞDI

Nil Karaibrahimgil'in sahne kostümüne; 'Kağıt avize gibi', 'Tavus kuşuna benzettim', 'Teknoloji tasarım ödevine benzemiş', 'Eskiden pastaların üstüne konurdu böyle bir şey', 'Olmamış ama seni seviyorum', 'Kız avize bu' gibi yorumlar yapıldı.

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Nil Karaibrahimgil orman içerisindeki evde yaşamak fikrini daha önce şöyle anlatmıştı; “Ben apartman çocuğuydum, burası benim için bir iyileşme yeri oldu. Gerçekten radikal bir karardı taşınmak. En büyük motivasyonum oğlum oldu. Akaretler’de oturuyorduk, 24 saat gürültünün içindeydik. Doğa çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye” demişti.

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Nil Karaibrahimgil
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