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Akaryakıt sızıntısı yaşanan bölgede oltayla yakalandı! Yarım saatten fazla sürdü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.12.2018 07:44 | Son Güncelleme

İzmir'de tekneyle balığa giden 3 balıkçının oltasına biri 42, diğeri ise 25 kilo ağırlığında olan iki kılıç balığı takıldı. Yakalanan balıkları zorlukla tekneye çeken balıkçılar, daha sonra avın keyfini çıkardı.

Dün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu.

TEKNEYE GÜÇLÜKLE ÇEKTİLER

Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler. Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.

BÖLGEDE AKARYAKIT SIZINTISI OLMUŞTU

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce Aliağa ile Yeni Foça arasındaki Gencerli bölgesinde akaryakıt sızıntısı yaşanmış ve 1 kilometrelik alanda etkili olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
izmir yeni foça

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