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Akasya Asıltürkmen estetik olmuştu! İşte son hali...

02.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Akasya Asıltürkmen estetik olmuştu! İşte son hali...

Oyuncu Akasya Asıltürkmen de göz kapağını kaldırtarak estetik yaptıran ünlüler kervanına katılmıştı. Asıltürkmen, bandajlarını çıkardıktan sonraki halini ti’ye aldı.

Geçtiğimiz haftalarda göz kapağını kaldırtan Akasya Asıltürkmen, operasyonun ardından yüzünde bandajlarla bir fotoğrafını sosyal medyada yayınlamıştı.

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Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetmişti.

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"BİLSEM KALKIŞMAZDIM"

Asıltürkmen, “Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.
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"UZAYLI FİLTRESİ GİBİ"

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı.

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Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby’e (sevimli bebek) geçerim inşallah" diyerek yeni halini ti’ye aldı.

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