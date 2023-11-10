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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez son haliyle şaşırttı! İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aman Osman Ağa görmesin'

10.11.2023 16:05 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pelin Sönmez uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Sönmez'in sosyal medyadaki paylaşımları büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncunun iddialı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

2008 - 2011 yılları arasında yayınlanan oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Ateş Fatih Uçan, Onur Şan, Sefa Tantoğlu, Max Bendo, Gülay Baltacı, Aslı Altaylar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi isimlerin yer adığı Akasya Durağı dizisi hala özet bölümleriyle gündeme geliyor.

akasya durağı pelin

Dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.

AKASYA DURAĞI PELİN 2

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Sönmez yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Pelin Sönmez

Pelin Sönmez son haline sosyal medyada; 'Aman Osman Ağa görmesin', 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl bir güzellik be', 'Harika görünüyorsun', 'Akasya Durağı'nın meleği ekranlara dön', 'Osman Ağa çok kızacak' gibi yorumlar yapılıyor.

Pelin Sönmez 2

İstanbul doğumlu Pelin Sönmez, 27 Nisan 1988 yılında dünyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Pelin Sönmez 3

Kariyerine müzikle başlayan güzel oyuncu Pelin Sönmez, daha sonra oyunculuğa başladı.

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İlk oyunculuk deneyimini ise 'Akasya Durağı' dizide Dilek karakteriyle yaşadı. Daha sonra Alev Alev, Atlılar ve Yanlış Anlama gibi yapımlarda rol aldı.

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2018 yılında Cem Çandar ile evlenen oyuncu Temmuz ayında boşandı. Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.

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