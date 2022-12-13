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Akasya Durağı’nın Dilek’inin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

13.12.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı’nda Dilek’e hayat veren Pelin Sönmez yıllara meydan okuyor. Bir döneme damga vuran Akasya Durağı oyuncuları arasında yer alan Sönmez, Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman'' karakterinin kızı Dilek'i canlandırıyordu. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Akasya Durağı’nın Dilek’inin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Oyuncuları arasında Zeki Alasya, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Onur Şan, Cezmi Baskın gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı’nda, Osman Ağa’nın kızı Dilek’e Pelin Sönmez hayat veriyordu. Instagramda paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren Sönmez, dizide Obayana ile aşk yaşıyordu.

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Çiçek Taksi dizisinin uyarlanmış versiyonu olan Akasya Durağı dizisi, 5 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2008 yılında başlayan dizi, birçok usta oyuncuyu bir araya getirdi.

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Oyuncu kadrosunda yer alan Sönmez’in son fotoğrafına takipçileri “Mükemmel olmuş cidden ne desem az”, “Dilek buban çağırıyor kızum”, “Osman ağa görmesin Dilek”, “Spor güzelleştirmiş” yorumunda bulundular.

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Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşmıştı.

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1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile evlendi.

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