Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar son haliyle şoke etti! Genç sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli sahneleriyle beş sezon ekranlara gelen 2008 yapımı Akasya Durağı dizisinde oyuncu Aslı Altaylar da rol alıyordu. Dizide şoför Sinan'ın eşi ve kuaför Gülbin karakterini canlandıran Aslı altaylar, adeta yıllara meydan okuyor.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı'nda Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer alıyordu.

Akasya Durağı dizisindeki oyuncuların yıllar içerisindeki değişimleri merak ediliyor. Dizide eşini canlandıran Levent Ülgen ile eğlenceli sahnelere imza atan Aslı Altaylar'ın son hali görenleri şaşırttı.

Dizide kuaför Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar'ı görenler ''Yıllar seni teğet geçmiş'' demeden edemedi.

Akasya Durağı dizisi ile hafızalarda yer edinen Aslı Altaylar, Çiçek Taksi, Yabancı Damat, Ayrılsak da Beraberiz, Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Avrupa Yakası gibi dizilerde de boy göstermiştir.

Şimdilerde 42 yaşında olan Aslı Altaylar, kendisinden 8 yaş küçük ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşıyor.

Aslen Rizeli olan ünlü isim sosyal medya hesabında genç sevgilisi ile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Okan Ege Ergüven, Vatikan'ın Şifresi : Bir Temel Macerası, Ölümüne Aşk, Şeytanın Kitabı, Aslan Parçam ve Hanzap yapımları ile tanınan yönetmen, senarist ve yapımcıdır.





