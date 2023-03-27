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Akasya Durağı’nın şoför Emre’si çok ünlü bir ismin torunu çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

27.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akasya Durağı dizisinde Emre karakterine hayat veren Tarık Ündüz adeta yıllara meydan okuyor. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve son hali şaşırtan yakışıklı oyuncunun dedesi de çok ünlü bir isim çıktı.

Akasya Durağı’nın şoför Emre’si çok ünlü bir ismin torunu çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi oyuncularının son halleri ve hayat hikayeleri merak ediliyor. Akasya Durağı’nda İpek ile beraber olan şoför Emre dizinin sevilen karakterlerinden biriydi. Bu karaktere hayat veren Tarık Ündüz’ün Gazanfer Özcan’ın torunu olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı’nda rol alan Ündüz’ün dedesi olan Gazanfer Özcan Avrupa Yakası dizisi ile hafızalara kazınmıştı.

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1988 doğumlu olan Tarık Ündüz’ün annesi ünlü oyuncu Fulya Özcan, babası Gazanfer Ündüz’dür. Birçok filmde rol alan Fulya Özcan Hababam Sınıfı’nda Ayşegül karakterini canlandırmıştı. Gazanfer Ündüz ise Kadın, Melekler Adası, Uysallar dizilerinde rol aldı.

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Ailesinin izinden giden Tarık Ündüz, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.1990 yılında Kuruntu Ailesi dizisi ile ekrana merhaba dedi.

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Yakışıklı oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Not Defteri, Yaz'ın Öyküsü, Jet Sosyete, Huzursuzlar, Issız Adam, Biz Size Döneriz de yer alıyor.

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Ünlü isim ayrıca Hülya Avşar'ın bir klibinde de rol almıştır.

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