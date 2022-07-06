Akbank, Akbanklıların kendi girişimlerini kurmasını destekliyor

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın İnovasyon Merkezi olan Akbank LAB, 2016 yılından beri kurum içi girişimcilik ve inovasyon programlarını genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, finteklerle yapılan iş birlikleri, yürütülen projeler ve açık inovasyon programlarıyla bu kültürü destekleyen Akbank, bu yeni program ile kendi girişimlerini kurmak isteyen çalışanlarını desteklemeyi, birlikte çalışacağı iş ortaklarını kurum içerisinden çıkarmayı ve Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Akbanklıların girişim fikirleri üzerinde tam zamanlı olarak çalışabilmesine olanak sağlayan ve bu anlamda Türkiye’de bir ilk olan Akbank+ Programı’na şirkete yeni katılan veya yıllardır Akbank’ta çalışan tüm Akbanklılar başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank+ Programı’na ölçeklenebilir iş fikirleriyle başvuru yapan Akbanklılar arasından seçilenlerin tam zamanlı olarak iş fikirlerine odaklanacaklarını kaydetti.

Yüce, çeşitli eğitimlere, atölyelere ve yoğun mentorluk seanslarına katıldıktan sonra kuluçka aşamasında fikirlerini geliştireceklerini belirterek, "Tasarım ve ürün geliştirme aşamalarına ilerleyecekler. Akbank+ Yatırım Komitesi’nin vereceği karar doğrultusunda girişimlere Akbank olarak yatırım yapacağız ve çalışma arkadaşlarımızın şirketlerini kurmalarını sağlayacağız.

Yatırım alamayan ekipler ise edindikleri girişimcilik ve inovasyon yetkinliklerini yeni projelerde kullanmak üzere İnovasyon Elçisi rolüyle Akbank’taki işlerine dönecek ve bu yolculuğa çıkacak diğer Akbanklılara rehberlik edecekler. Akbank+’ı alanında tecrübeli kurumlar ve mentorların desteği ile yürütüyoruz. Alanında bir ilk olacak bu programın hem Bankamız hem de ülkemiz girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa ise "Akbank’ı geleceğe taşıyacak fikirlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, aynı zamanda banka içinde inovasyon ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için yürüttüğümüz programları Akbank+ ile bir adım ileriye taşıyoruz.

Akbank+ Programı’nın kurum içinde girişimcilik ve inovasyon yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu ruhun yaygınlaştırılması anlamında da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu programa katılan arkadaşlarımız aynı zamanda birer kültür elçisi olacaklar. Akbank+ ile merkezinde insan olan strateji ve uygulamalarımıza bir yenisini ekliyor, kariyer yolculuğunda zaman ve mekân bağımsız olarak yanındayız diyoruz." yorumunu yaptı.

