Akbank emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan ödül sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Emeklilere yönelik temmuz sonu başlattığı kampanyayı eylül ayında da sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere 7 bin 500 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. 30 Eylül 2022'ye kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler 7 bin TL'ye varan promosyona ek olarak kampanya döneminde verilecek 2 adet fatura talimatına 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings alacakların, toplam 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL chip-para fırsatından faydalanıyor. Üstelik maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilecekler.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

Detaylı bilgiye Akbank şubelerinden ve www.akbank.com üzerinden ulaşılabiliyor.

