Akbank, Euromoney Mükemmellik Ödülleri'nde "En İyi Banka" seçildi

İSTANBUL (AA) - Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2022 kapsamında "Türkiye’nin En İyi Bankası" seçilen Akbank, Euromoney Sektör Liderleri araştırmasında ise "Dijital Çözümler", "Kurumsal Bankacılık" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" alanlarında Türkiye'de "Sektör Lideri" oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Euromoney tarafından gerçekleştirilen Mükemmellik Ödülleri 2022 duyuruldu.

Bu kapsamda Akbank, "Türkiye'nin En İyi Bankası" unvanına layık görüldü. 30 yıldır düzenlenen ve finans çevrelerince yakından takip edilen ödüllerde Akbank, bu unvanı 16'ncı kez aldı.

Kurumun bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği "Sektör Liderleri" araştırmasında ise Akbank "Dijital Çözümler", "Kurumsal Bankacılık" ve "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" alanlarında Türkiye'de "Sektör Lideri" seçildi.

- "Türkiye'de ‘Sektör Lideri’ seçilmekten gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Euromoney tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar sonucunda faaliyetleriyle farklılaşmayı başaran bankaların ödüllendirildiği "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında bir kez daha "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçilmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını aktardı.

Finansal performanslarından dijital bankacılık stratejilerine, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamadan stratejik hedeflere ulaşmaya bankaların bütüncül olarak ele alındığı araştırmalar sonucunda, bu ödülü 16'ncı kez kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Euromoney'nin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği ‘Sektör Liderleri’ araştırmasında ise bankaların yalnızca bir yıllık içerisindeki faaliyetleri değil, geniş bir süreye yayılan genel başarıları ele alınıyor. Bu detaylı analizler sonucunda ‘Dijital Çözümler’, ‘Kurumsal Bankacılık’ ve ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ alanlarında Türkiye’de ‘Sektör Lideri’ seçilmekten gurur duyuyoruz. Uzun süredir uyguladığımız bütünsel dijitalleşme stratejisi ve sektöre getirdiğimiz yenilikler bugün Akbank'ı dijital bankacılık ve ödeme sistemleri alanında uluslararası arenada öncü olarak konumlandırıyor.

Geniş muhabir banka ve ihracat kredi kuruluşlarından oluşan ağımız, uluslararası piyasalardaki saygınlığımız ve Akbank adının verdiği güvenle kurumsal bankacılık alanında da yine öncü bir konumdayız. Bütün yıla yaydığımız ve Akbanklılar olarak aktif görev aldığımız, kültür-sanat, eğitim, girişimcilik ve gönüllük faaliyetlerimizle de kurumsal sosyal sorumluluk alanında ülkemize değer katacak işlere imza atıyoruz."

Binbaşgil, hızlı ve kapsamlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olmasına rağmen değişime sadece ayak uydurmadıklarını, değişimi şekillendirmeye de çalıştıklarını aktardı.

Geçmiş dönemlerdeki istikrarlı başarıları ve bankacılığın geleceğine öncülük edecek projeleriyle Akbank'ın bugün uluslararası arenada da tanınan ve her alanda standartları belirleyen bir banka olduğunu vurgulayan Binbaşgil, "Güvene dayalı bankacılık anlayışımız, temsil ettiğimiz etik değerler ve inovasyona bağlılığımızla bütün paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

