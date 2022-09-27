Akbank, kadın işletmelere destek sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) Türkiye’de Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programı kapsamında 2021 yıl sonunda sağladığı kaynak ile 4 ay gibi kısa bir sürede kadın işletmelere 50 milyon dolar finansman temin etti.

Akbank'dan yapılan açıklamaya göre, aynı program kapsamında ve aynı amaçla yeniden 50 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayan banka, uygun faiz oranları ve kredi kullanan müşterilere verdiği ücretsiz ek hizmetlerle Kadın KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor.

Akbank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın, kadın liderliğindeki işletmelerin finansman açığını daraltmak için hayata geçirdiği Türkiye’de Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programı kapsamında 50 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağladı.

Kredi, EBRD'nin Akbank ile yürüttüğü TurWiB II girişiminin devamı niteliği taşıyor ve 2021 yılında bankaya Türkiye’de Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği kapsamında sağlanan kredinin başarısının üzerine inşa edilmesini hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, 2022'nin ocak ayında uygulamaya alınan Kadın KOBİ Paketi kapsamında, 50 milyon dolar EBRD desteği ve yüzde 80 KGF teminatı ile teminat oluşturmakta güçlük çeken, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’lere uygun faiz oranlarıyla taksitli ticari kredi imkanı sunduklarını ve programın büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Oğuz yeni sağlanan kaynakla ilgili şunları kaydetti:

"Müşterilerimizden yoğun talep gören “Kadın KOBİ Paketi”mizin ikinci dilimini duyurmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. EBRD ve KGF gibi iki önemli partnerle, piyasaya göre rekabetçi faiz oranlarıyla kullandırdığımız bu kredi ile yarattığımız değeri; müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu mentorlük ve danışmanlık hizmetlerini de ayrıca ücretsiz olarak sunarak pekiştiriyoruz.

Hedefimiz tabana yaygın bir şekilde büyüme potansiyeli yüksek girişimci kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve birebir mentorlükten ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlamak. İlk dilim sonrası müşterilerimizden gelen geribildirimler ve bugüne kadarki etki analizi sonuçları bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan ise EBRD'nin kapsayıcı bir Türkiye ekonomisi için destek konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda Akbank bizler için önemli bir partner. Kadın liderliğindeki işletmeler için finansal erişimi genişletmekten ve Akbank gibi güvenilir bir partner ile bu segment tarafından çok ihtiyaç duyulan orta vadeli fonlamayı sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

