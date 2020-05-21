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Akbank, KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: - "Kampanyamızın turizmin canlanmaya başlaması ile birlikte turistik bölgelerde yer alan KOBİ’lerin de hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akbank, üye iş yeri olacak müşterileri için hazırladığı yeni kampanya kapsamında, yüzde 0,89’dan başlayan üye işyeri komisyon oranı ve yüzde 0,90’dan başlayan taksitli ticari kredi faiz oranıyla KOBİ’lere desteğine devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, üye iş yeri olacak müşterileri için yeni kampanya hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank olarak üye iş yeri olacak KOBİ’lerimize sunduğumuz fırsatlara bir yenisini daha ekledik. Yaşadığımız bu yeni normalde KOBİ müşterilerimize de desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kampanyamızın turizmin canlanmaya başlaması ile birlikte turistik bölgelerde yer alan KOBİ’lerin de hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bülent Oğuz, şunları kaydetti:

"Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyada, yeni üye işyeri olacak KOBİ’lerimiz, Axess/Wings Business ticari kredi kartı ile birlikte ticari kredi kullanmaları durumunda, 4 ay boyunca yüzde 0,89 üye işyeri komisyon oranından ve POS ücretinde yüzde 50 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca kampanya kapsamında taksitli ticari krediyi de yüzde 0,90’dan başlayan faiz oranıyla kullanabilecek. Axess/Wings Business ticari kredi kartını kullanan ancak kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz ise, yüzde 0,89 üye iş yeri komisyon oranından ve yüzde 50 indirimli POS ücretinden 3 ay boyunca faydalanabilecek. Sadece üye iş yerimiz olmak isteyen KOBİ’lere ise, 3 ay boyunca yüzde 0,99 üye iş yeri komisyon oranı ve yüzde 50 ücret indirimi imkanı sunuyoruz. Bu yeni kampanyadan yararlanmak isteyen KOBİ’lerimizi en yakın Akbank şubemize bekliyoruz.”

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