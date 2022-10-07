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Akbank ReFi Hackathon'un kazanan takımları belli oldu

07.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank ReFi Hackathon’da birincilik ödülünü Chainway ve ikincilik ödülünü MonoPayments takımları alırken, İTÜ Blockchain ve MedipolDAO takımları ise üçüncülük ödülünü paylaştı

İSTANBUL (AA) - Avalanche teknolojisi ve Onarıcı Finans teması ile hayata geçirilen ‘Akbank ReFi Hackathon’da 19 takımdan 80 kişi 48 saatlik heyecan dolu bir maratonu tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank LAB, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği hackathonlara "Onarıcı Finans" teması ile bir yenisini daha ekledi.

"Akbank ReFi Hackathon", Avalanche ağı iş birliği ile 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Sabancı Center'da gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir yanından yazılımcı, tasarımcı ve geliştiricilerin büyük ilgi gösterdiği hackathonda Avalanche platformu üzerinde insanın ve dünyanın onarım sürecine hizmet eden yenilikçi fikirler geliştirildi.

Özel sektör çalışanlarının yanı sıra 7 farklı şehir, 11 farklı blok zinciri kulübü ve 23 farklı üniversiteden öğrencilerin oluşturduğu 19 takım, Onarıcı Finans odaklı fikirlerini etki ve Web3 ekosisteminden uzman mentorların desteği ile 48 saat içerisinde projelendirdiler.

Final jüri sunumu öncesi Avalanche ve blok zinciri ekosisteminden uzman teknik mentorlardan oluşan Hackathon Komitesi tarafından gerçekleştirilen teknik değerlendirme sonucu seçilen 12 takım ise jüriye sunumlarını gerçekleştirdi.

Akbank ReFi Hackathon jürisinde BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Avalanche Foundation Yönetici Direktörü Aytunç Yıldızlı ve Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender ile birlikte Purpose-Sustainable Ideas Kurucusu Dilek Bil yer aldı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen 12 proje arasından dereceye giren 4 takım ise ödülleri ile buluştu.

Chainway takımı "Yerel Etki" projeleri ile yerel sorunlara çözüm bulabilmek adına şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir Quadratic Funding Subnet oluşturarak 100 bin TL’lik birincilik ödülünün sahibi olurken, MonoPayments ekibi ise merkezileşmiş karbon borsası sisteminin sertifika sağlayıcılarına demokratik ölçeklenme için sunduğu “MonoCarbon” isimli platformu ile 60 bin TL’lik ikincilik ödülüne layık görüldü.

Jüri değerlendirmesi sonucu üçüncülük ödülü ise iki takıma verildi. Üçüncülüğü paylaşan takımlardan İTÜ Blockchain, toplulukları üyelerin harcadığı emeklere göre katmanlara ayıran ve üyelerin katkılarının tokenlar ile ödüllendirildiği bir sosyal hubda aynı zamanda topluluğun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çeşitli destekleyicilerle buluşmasını sağlayan bir mekanizma geliştirirken, MedipolDAO ekibi ise "Granteed" isimli bir pazar yeri kurarak kurumsal sosyal sorumluluk algoritması ile sosyal kalkınma projelerinin optimizasyonu ve etki sertifikası ile sosyal etkinin geliştirilmesi üzerine çalışarak 40’ar bin TL'lik ödüle sahip oldular.

- "Buradan çıkan tüm projeler bizler için umut kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ReFi Türkiye Programı ile başlattığımız, Web3 dönüşümü ile etki ekosistemi üzerinden dünyayı onaracak yeni bir ekonomi tasarlamaya davet çağrısını, bu hafta sonu hackathon ile birlikte somut çıktılara dönüştürdük. Burada projelendirdiğimiz fikirleri ve ReFi ekosistemini Akbank olarak bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Buradan çıkan tüm projelerin bizler için birer umut kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Gönüllü olarak bizlere vaktini ayıran herkese, jüri üyelerimiz, partnerlerimiz ve mentorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Dilerim Akbank ReFi Hackathon geleceğimizi onaracak projelere somut senaryolar ile yön vermek için bir kıvılcım olmuştur."

Avalanche Foundation Yönetici Direktörü Aytunç Yıldızlı, "Akbank'ın öncülüğünde blok zinciri alanının henüz yeni filizlenen çok niş bir alanında oldukça başarılı bir hackathon gerçekleştirdik. Yaklaşık bir yıl önce ülkemizdeki blok zinciri alanında ilk hackathon olan AvalancheHacks’i gerçekleştirdiğimizden bu yana ciddi bir yol katedildi ve bunu Akbank ReFi Hackathon’una katılan projelerin niteliğinden ve niceliğinden anlamak gayet mümkün." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Akbank, ReFi Hackathon sonrasında da ReFi Türkiye programı kapsamında Web3 ve ReFi ekosistemleri desteklemeye devam edecek.

Akbank LAB, inovatif fikirlerin bulunmasından, geliştirilmesine ve iş ortaklıklarının kurulmasına kadar yeniliklerin bankaya kazandırılması sürecinde birçok alanda aktif rol alıyor.

Hackathonun yaratıcı gücüne inanan ve yenilikçi fikirlerin ekosisteme kazandırılmasında vazgeçilmez bir araç olduğunu gören Akbank LAB ekibi, bundan sonra da farklı alanlarda hackathonlar düzenleyecek.

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