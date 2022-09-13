Akbank şubelerinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmeti

İSTANBUL (AA) - Akbank, ayakta tedavi, yatarak tedavi ve doğum teminatlarını içeren Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı Akbank şubeleri üzerinden sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2019 yılında odağına aldığı 'Sağlıklı Yaşam Ekosistemi'ni yeni ürün ve hizmetlerle desteklemeye devam ediyor.

Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşterilerinin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden hizmet alma ihtiyacına, uygun primlerle ulaşmasını hedefleyen Akbank, SGK kapsamında olan ve 55 yaş altındaki tüm müşterilerine şubelerden poliçe sunmaya başladı.

Kendilerini ve sevdiklerini güvence altına almak isteyenler tüm ailenin aynı poliçe ile daha avantajlı ödemelerle güvence altına alınmasını sağlayabiliyor. Poliçe kapsamında ayakta tedavi, yatarak tedavi ve doğum teminatları yer alıyor. Dileyen aileler kendilerine poliçe almadan sadece 18 yaş altındaki çocuklarını Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile güvence altına alabiliyor. 30 yaşa kadar olan müşterilere özel indirim avantajları da sunuluyor. Bebekler için ise doğumdan sonra 15. günden itibaren tek başına poliçe düzenlenebiliyor.

Akbank şubelerinden alınan Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda ayakta tedavide bekleme süresi olmadığı gibi, yatarak tedavide ise diğer ürünlerde 12 ay olan bekleme süresi 3 ay avantajıyla sunuluyor.

- "'Ömür Boyu' müşterilerimizin yanındayız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, müşterilerini sağlık sigortası sistemine dahil edip ömür boyu yenileme garantisine kavuşmalarını sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Bugün sisteme dahil ettiğimiz müşterimize 3'üncü yılının sonunda ömür boyu yenileme garantisi hakkını elde etmesine olanak sağlayacağız. Akbank ömür boyu müşterisinin yanında olduğunu hissettirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Özellikle salgın sonrası sağlık hassasiyetinin ve maliyetlerinin önem kazandığı bir dönemde ürünün faydalarına dikkati çeken Yüce, SGK kapsamında olan tüm müşterilerinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası avantajlarından faydalanmasını sağlamaya odaklandıklarının altını çizdi.

Yüce, Akbank müşterilerinin sağlıklı yaşamasına önem verdiklerine vurgu yaparak, "Hastalıkta, sağlıkta müşterilerimizin yanında olmaya, yeni ürünlerle 'Sağlıklı Yaşam Ekosistemi'ni zenginleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

