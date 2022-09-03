Akbank üniversiteli gençleri 8’inci kez "Şehrin İyi Hali" projesine katılmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Akbank’ın üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın sosyal fayda projelerinden biri olan ve 2015'den bu yana her yıl üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" projesi için başvurular başladı. Geçen 7 yılda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projeye bu yıl 30 Eylül’e kadar başvuru yapan ilk 2 bin öğrenci kabul edilecek.

"Şehrin İyi Hali" ile gençler iklim krizi ve sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, farkındalık, eğitim ve hayvan hakları alanlarında faaliyet gösteren STK’lar arasından istediklerini seçip o STK ile tanışma ve gönüllülük etkinliklerinde yer alma fırsatı bulacak.

Projede bu yıl 13 sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilecek.

10 Eylül'de başlayacak Şehrin İyi Hali’ne katılacak gençler; iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanında; TURMEPA, Doğal Yaşam Okulu ve Buğday Vakfı’yla, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın alanında; Yanındayız Derneği, KEDV ve Dijital Dönüşüm Derneği’yle, farkındalık alanında; Türkiye Down Sendrom Derneği, Anlatan Eller ve Çorbada Tuzun Olsun’la, eğitim alanında; Hayal Gücü Merkezi ve Etki Çemberleri Vakfı’yla, hayvan hakları alanında; HAYTAP’la çalışabilecek, online olarak ise Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın sosyal sorumluluk projelerinde görev alabilecek.

Üniversiteli gençler http://sehriniyihali.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Program finalinde gençlere katılım sertifikası verilecek ve tüm katılımcılar Şehrin İyi Hali’nin her yıl düzenlenen final konserine davet edilecek.

