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Akbank’tan, "1 Milyon Kitap" projesine anlamlı destek

26.09.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa: - "Akbanklı Ailem Akademisi ile çocuklara okul öncesi dönemde yapılan yatırımların geri dönüşünün yüksek olduğu bilinciyle Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hayata geçirdiği 1 Milyon Kitap projesinin de destekçisi olduk"

İSTANBUL (AA) - Akbank, evinde kitap olmayan 1 milyon çocuğa ilk kitap setini hediye etmeyi amaçlayan 1 Milyon Kitap projesine destek oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin’in başlattığı sosyal fayda projesi 1 Milyon Kitap’a destek oldu. İlk etapta 10 bin aileye 60 bin kitap bağışı yapan banka, 1 Milyon Kitap İhtiyaç Listesi, LÖSEV, Türkiye Down Sendromu Derneği ile Edirne, Urfa ve Yozgat’taki devlet hastaneleri vasıtasıyla yeni doğan bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere kitap gönderecek. Aynı zamanda yeni doğan bebekleri olan Akbank çalışanlarına da kitap gönderimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, 1 Milyon Kitap projesindeki kitapların ebeveynlerin, çocuklarıyla doğumdan itibaren diyaloğa dayalı bir iletişim kurmalarını sağladığının altını çizerek, bu projeye destek vererek ilk etapta 10 bin aileye çocukları için ilk kitap setlerini hediye etmek istediklerini aktardı.

- "Akbank’ın kurum kültüründe toplumsal fayda odaklı çalışmalar çok derine kök salmış durumda"

Akbank'ın topluma değer katan ve fayda sağlayan her alanda gelişimi, değişimi ve yeniliği önceliklendiren bir banka olduğunu belirten Anapa, şunları kaydetti:

"70 yılı aşkın süredir Türkiye’nin gelişimine ve kalkınmasına yönelik çalışmalar yürüten Akbank’ın kurum kültüründe toplumsal fayda odaklı çalışmalar çok derine kök salmış durumda. Geniş kitlelere ulaşan projelerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Eğitim de odak alanlarımızdan biri. Bu yönde pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu yıl haziran ayında Akbanklıların yanı sıra ailelerinin ve sevdiklerinin de üye olarak diledikleri zaman farklı gelişim fırsatlarından yararlanabilecekleri Akbanklı Ailem Akademisi’ni hayata geçirmiştik. Şimdi de Akbanklı Ailem Akademisi ile çocuklara okul öncesi dönemde yapılan yatırımların geri dönüşünün yüksek olduğu bilinciyle Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hayata geçirdiği 1 Milyon Kitap projesinin de destekçisi olduk."

Prof. Dr. Selçuk Şirin de Türkiye’de her yıl yaklaşık 1,3 milyon çocuğun dünyaya geldiğini, araştırmalara göre bu çocukların sadece 300 bin kadarının evinde kitap bulunduğunu ve 1 Milyon Kitap Projesi ile doğar doğmaz tüm çocukların kitapla buluşmasını amaçladıklarını bildirdi.

2 grup arasındaki makası kapatmanın şart olduğunu vurgulayan Şirin, "Her yıl 1,3 milyon bebek doğan bir ülkede büyük bir hayalin peşindeyiz. Proje kapsamında bugüne kadar 700 bine yakın kitap dağıtıldı. Bugün bize ücretsiz kitap için başvurmuş binlerce çocuk hala sırada ilk kitaplarını bekliyor. Kurumsal destekler bizim için çok önemli, daha geniş bir kitleye hızlıca ulaşmamızı sağlıyor. Akbank’ın da desteğiyle Edirne’deki hastanemize kitaplarımızı ulaştırdık. Belirlenen STK’lar ile Urfa ve Yozgat’taki hastanelerimize de kitaplar gönderildi. Akbank’ın bu desteğinin diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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