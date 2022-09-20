Akbank'tan gençlere özel ayrıcalıklı hizmetler

İSTANBUL (AA) - Akbank, 18-26 yaş arasında ister üniversiteli ister çalışan olsun tüm gençlere yönelik birçok fırsat sunarak onların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Akbank, gençlerin hem finansal hem de sosyal ihtiyaçlarında onları yalnız bırakmıyor.

Akbank, gençlerin, en çok ihtiyaç duydukları günlük bankacılık işlemlerini ücretsiz sunuyor. Banka, ayrıca gençlerin hayatlarının bankacılık dışında devam eden kısmı için de favori markalar ile yaptığı iş birlikleri ve kart kampanyaları ile avantajlı fırsatlar sağlıyor.

Banka, bu yıl da 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerin ilk finansman ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına destek olmak için bir çözüm üretti.

İlk ihtiyaç kredisini Akbank'tan kullanan gençler sadece bu kredilerinde değil, Akbank'tan 3 yıl boyunca kullanacakları tüm ihtiyaç kredilerinde tahsis ücreti ödemiyor. Diğer taraftan Axess ile yapacakları market ve akaryakıt harcamalarında her 750 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, toplamda 750 TL'ye varan indirimden yararlanabiliyorlar.

Akbank, 18-26 yaş arasındaki üniversiteli gençlere Akbank FAV programı altında ayrıcalıklarını sunarken çalışan gençlerin de farklı ihtiyaçlarını düşünerek fırsatlarını yıl boyunca çeşitlendirmeye devam ediyor.

Üniversiteli gençlere sıfır faizli hafta sonu harçlığı, Akbank Mobil, İnternet ve Müşteri İletişim Merkezi'nden her ay yapacakları tüm havale ve EFT işlemleri, yurt içi ortak ATM'lerden yapacakları 5 adet para çekme, para yatırma ve bakiye görüntüleme işlemleri, 5 adet yurt dışı ATM kullanımı ve Akbank ATM'lerinden kartsız para çekme işlemleri ücretsiz sunuluyor. Üstelik farklı sektörlerde yapılan iş birlikleriyle gençlere en sevdikleri markalarla buluşma imkanı sağlanıyor.

Bunlardan en çok ilgi gören dijital platform üyelikleri oluyor, FAV’a katılan üniversiteli gençlere özel Netflix üyelik ödemelerinde her ay standart paket ücretinin tamamını, Spotify ve YouTube Premium üyeliklerinde ise her ay öğrenci paket ücretinin tamamını iade ediyor. Üniversite öğrencileri; Akbank Mobil’den ücretsiz olarak ve kolayca Akbank FAV programına katılabiliyorlar.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, gençlere büyük önem verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalar sonucunda görüyoruz ki gençler gelecek kaygısı yaşamaktan bugününü yaşayamıyor, hayatının en güzel yıllarını kaçırıyor. Gençler finansal konuları dert etmesin, bunları 'Akbank düşünsün' anlayışı ile yeni neslin beklentilerine ve yaşam tarzlarına göre ihtiyaçlarını onlara özel sunduğumuz ürün ve hizmetlerle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem üniversiteli hem çalışan gençlerin finansal ve finansal olmayan ihtiyaçları için yeni çözüm önerileri geliştireceğiz."

