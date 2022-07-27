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Akbank'tan yılın ilk yarısında 21 milyar 157 milyon TL net kar

27.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - "2022’nin ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 517 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 639 milyar TL seviyesine çıkardık"

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın bu yılın ilk yarısında 21 milyar 157 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Akbank’ın 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, "Salgın dönemiyle başlayan ve jeopolitik riskler nedeniyle artan tedarik zinciri problemleri, tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Bu durum küresel enerji ve gıda fiyatlarında artışı tetiklerken, yine küresel anlamda enflasyonun da temel ekonomik risklerden biri olarak uzun bir dönem karşımızda olacağını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Küresel belirsizliklere rağmen Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısını koruduğunu vurgulayan Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Akbank da sağlam finansalları ve etkin risk yönetimiyle Türk ekonomisini desteklemeyi sürdürüyor. 2022’nin ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 517 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 639 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 622 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 981 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 7 milyar 458 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 21 milyar 157 milyon TL konsolide net kar elde etti."

Binbaşgil, 2021’in ortasında devreye giren dijitalden müşteri edinimi sürecinin de etkisiyle müşteri kazanımında önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, bu süreçle birlikte artık her 2 müşterilerinden birini Akbank Mobil’den kazanmaya başladıklarını bildirdi.

Son çeyrekte de çeyreklik bazda Akbank’ta tüm zamanların en yüksek müşteri büyümesini gerçekleştirdiklerini bildiren Binbaşgil, "Yeni müşteri kazanımımız geçen senenin aynı dönemine kıyasla 3 katına çıktı. Müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinden mutluluk duyuyoruz. Yılın ilk yarısındaki özverili performansları için çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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