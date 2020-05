Kocaeli’nin şehir içi raylı sistemi olan Akçaray, bir ayda 85 bin kilometre yol kat etti.

Büyükşehir Belediyesi Akçaray tramvayı son bir ayda 85 bin kilometre yol kat ederek vatandaşlara hızlı, konforlu ve temiz bir ulaşım hizmeti sağladı. Şehrin simgesi haline gelen Akçaray tramvayları geçen zorlu pandemi sürecinde de vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlamaya devam ediyor. Toplamda 19 tramvay ile 1 günde 266 sefer yapan Akçaray, vatandaşlara kaliteli ulaşım hizmeti sağlıyor. Plaj yolu ile otogar istasyonları arasında yolculuk sağlayan vatandaşların, Akçaray kullanımı her geçen gün artıyor.

Akçaray, her akşam büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor. Gün sonunda UlaşımPark Genel Müdürlüğünde bulunan tramvay park alanına gelen tüm tramvaylar, temizlik ekipleri tarafından temizleniyor. Her gün sürücü kabinleri olmak üzere vatandaşların en çok temas ettiği noktalardan istasyonlardaki turnikelere kadar temizlenmedik tek nokta bırakılmıyor. Vatandaşların hijyen seviyesi üst noktada seyahat edebilmeleri için ekstra gün içerisinde de durak bakım ve araç içi temizlik birimleri sürekli ve planlı olarak kesintisiz temizlik sağlıyor.

Akçaray tramvaylarına takılan UV filtre teknolojisi sayesinde araç içine ter bir hava ile yolcuların seyahat etmesi sağlıyor. Ultraviyole ışınları ile tramvay içerisinde en üst seviyede temiz hava sirkülasyonu sağlanıyor. Türkiye’de ilk kez Akçaray’da kullanılan UV filtre teknolojisi ile yolcuların hijyenini sağlıyor. Ayrıca UV FİLTRE sayesinde pandemi süresince tramvayların içerisindeki havada oluşabilecek virüsler yüzde 99 oranında yok ediliyor.