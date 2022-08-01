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Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan'dan yeni haber! "Nefes almakta biraz zorlanıyorum..."

01.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan son sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. "Kemoterapi iyi gidiyor ama bir de zatürre oldum, hastanede tatsız anlar yaşadım. Ciğerimden sular filan alındı... Lütfen bana sitem etmeyin size dönüş yapmadım diye olur mu?" diyen Billur Kalkavan, son görüntüsünü de paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Billur Kalkavan, uzun aradan sonra paylaşım yaparak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Sitemde bulunan takipçilerine de seslenen Kalkavan, “Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı.” dedikten sonra yaşadığı süreci anlattı.

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Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Kalkavan, akciğerinden su alındığını söyledi. “Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak.” diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"NEFES ALMAKTA BİRAZ ZORLANIYORUM"

“Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor.”


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Billur Kalkavan
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allah yardımcın olsun

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