Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin yapıldı

Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014'te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra geçen yıl 6'ncı kez gerçekleştirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Bugünkü 7'nci ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksikler tamamlandı. Her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı. Ayin için güvenlik önlemleri alınırken, adaya gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi'nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı. Saat 11.00'de başlayan ayini, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.