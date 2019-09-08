Mynet Trend

Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin yapıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde, 7'nci ayin yapıldı. Yılda bir kez yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, kente akın etti. Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin için teknelerle adaya ulaşım sağlandı.

Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014'te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra geçen yıl 6'ncı kez gerçekleştirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bugünkü 7'nci ayin için adada günler öncesinden hazırlıklar yapıldı ve eksikler tamamlandı. Her yıl Eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi, saat 08.00'den itibaren Van merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar İskelesi'ne gelmeye başladı. Ayin için güvenlik önlemleri alınırken, adaya gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi'nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı. Saat 11.00'de başlayan ayini, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan yönetti.

AKDAMAR KİLİSESİ

Akdamar Kilisesi, 915 ile 921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilisede, 2007 yılında restore edilerek, 'Anıt Müze' olarak hizmet verilmeye başlandı. Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi, dini vecibe olarak görüyor. Din insanlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din insanlarının yetiştiği ve o yıla kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan; ancak sit alanı olarak korumaya alınan kilisede, 95 yıl sonra ilk kez 2010 yılında ayine ev sahipliği yapıldı.

Kaynak: DHA-AA

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Mahalle ayağa kalktı: Kapı pencere açamaz oldukMahalle ayağa kalktı: Kapı pencere açamaz olduk
Bir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştıBir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van Akdamar Kilisesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Herkesin ortasında aradı, kendini böyle savundu

Herkesin ortasında aradı, kendini böyle savundu

İstanbul'da korkunç olay! Balkonda tartıştılar: Kadın düştü, eşi peşinden atladı

İstanbul'da korkunç olay! Balkonda tartıştılar: Kadın düştü, eşi peşinden atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de mahallelinin fabrika eylemi

Mahalle ayağa kalktı: Kapı pencere açamaz olduk

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Bir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştı

Trabzon'da selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları 2,5 ay sonra yeniden başladı

Aileleri talep etti! 2,5 ay sonra aramalar yeniden başladı

Antalya Kaleiçi'nde 'bahşiş kutusu faresi' işletmecileri canından bezdirdi

Böyle görüntülendi! Her yerde aranıyor

Antalya'da Vali istedi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okundu

30 milyon yıllık mağarada ezan okundu

İzmir'de alkollü sürücü düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza yaptı

Düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.