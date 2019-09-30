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'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı

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YAŞAM  | 30.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Kıraç, tur teknelerine, balıkçılara, kanoculara ve falezlerde yüzen vatandaşlara, "Mağaralar Akdeniz fokunun yatak odası, buraya girmeyin" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) 'kritik derecede tehdit altında tür' olarak sınıflandırılan Akdeniz fokunun korunması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında SAD bünyesinde yer alan AFAG Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç ve dernek üyesi dalgıçlar, falezlerdeki mağaralara araştırma dalışı gerçekleştirdi. Mağaraları inceleyen Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokları hakkında bilgi verdi.

"DÜNYADA 750, TÜRKİYE'DE 100 AKDENİZ FOKU YAŞIYOR"

Akdeniz foku hakkında toplumun yeterli bilgi sahibi olmadığını kaydeden Kıraç, foka yönelik tehditleri anlattıklarını söyledi. Akdeniz fokunun insanlarla iç içe yaşadığı tek yerin falezler olduğunu vurgulayan Kıraç, dünya üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığını düşündüklerini kaydetti.

MAĞARALARA GİRMEYİN

Akdeniz fokuna yönelik başlıca tehditlerin sadece avcılık ve kasıtlı öldürmeler olmadığını belirten Cem Orkun Kıraç, "Son 20 yılda yaşam alanlarının daralması, evlerinde rahatsız edildikleri için yaşam alanlarından çekilmeleri bu türü tehdit eden başlıca unsur. Çünkü burada yavruluyor, burada yavrusunu büyütüyor. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. İnsanların onların mağaralarına girmesi kaçmalarına neden oluyor. Tur teknelerinin, kanocuların bunlara çok dikkat etmesi lazım. Etik olarak, vicdanen mağaralara girmek doğru değil zaten. Mağaralara girildiğinde yaşam alanını terk etmek zorunda kalıyorlar ve neslini devam ettiremiyor. Bu çatlak ve mağaralar Akdeniz foklarının yatak odası. Dolayısıyla yatak odalarına kimse girmesin" dedi.

(DHA)

Akdeniz foku, vatozu böyle yediAkdeniz foku, vatozu böyle yedi
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Anahtar Kelimeler:
akdeniz foku Antalya

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