SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Akdeniz Oyunları nedir, hangi ülkeler katılır?

Sporun birleştirici yönlerinden birisi bölgesel uluslararası turnuvalardır. Benzer bölgede yaşayan ülkelerin halihazırda kültürel alışverişi ve tarihsel mirasları benzerlik gösterir. Akdeniz Oyunları binlerce yıldır bir arada olan medeniyetlerin modern spor yarışmalarıyla rekabet etmelerini sağlamaktadır.

Akdeniz Oyunları nedir, hangi ülkeler katılır?
Doğukan Bayrak

Spor organizasyonları kültürler arası bağ kurar. Spor beraberlik teması altında kurulu insani değerlerdir. Akdeniz Oyunları da benzer kültürlerin şenliğinin sportif rekabetle süslendiği organizasyonlardır.

Akdeniz Oyunları nedir?

Akdeniz Oyunları tarihçesi "1948 Londra Yaz Olimpiyatlarına" dayanmaktadır. Uygulamaya geçilmesi 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleşmiştir. Organizasyon 1971 yılında İzmir'de düzenlenen oyunların ardından spor kamuoyunda saygın bir konuma yükselmiştir. Akdeniz Oyunları, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (International Committee of the Mediterranean Games - ICMG) tarafından organize edilmektedir.

ICMG, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)" tarafından resmi olarak tanınan bir kuruluştur. Bu sebeple Akdeniz Oyunlarında Olimpik kurallar uygulanmaktadır. Bu iki taraflı bir ilişkidir. Çünkü Akdeniz Oyunları, Olimpiyatlardan 1 yıl önce düzenlenir. Öte yandan Akdeniz Oyunlarındaki branşlar Olimpiyatlarla paralellik gösterse de ev sahibi ülkelerin bir branşı ekleme hakkı mevcuttur. Bu ev sahibi ülkeye tanınan bir kontenjan hakkıdır. Ev sahibi ülke geleneksel olarak başarılı olduğu bir branşı Akdeniz Oyunlarına ekleyebilir.

Akdeniz Oyunları'nın Olimpiyat Oyunları'na etkisi nedir?

Akdeniz Oyunları'nda sporcuların performans ve kondisyonları Olimpiyatlar için önemli analiz alanlarıdır. Bu sebeple sporcular, antrenörler, izleyiciler ve organizasyon görevlileri tarafından dikkatle takip edilir. Sporcular açısından da Akdeniz Oyunları önemli tecrübe alanlarıdır. Olimpiyatlar öncesi hem mevcut durumlarını, eksik noktalarını ve muhtemel rakiplerini yakından gözlemleme şansı elde ederler. Belirli bir coğrafyaya dahil olduğu için de sportif ilgi alanları birbiriyle paralellik gösterir. Bölgesel alışkanlıklar mevcuttur. Yani Olimpiyatlarda yaşanabilecek rekabete dair bir ön izleme fırsatı sunar.

Akdeniz Oyunları'na hangi Ülkeler katılır?

Akdeniz Oyunları ülkeleri Akdeniz'e kıyısı bulunan 23 ülkedir. Avrupa'dan 15, Asya'dan 3 ve Afrika'dan 5 ülke katılım sağlar. Akdeniz Oyunları'nın ruhunda gerilimlerin azaltılması, bölgesel etkileşimin artması ve diplomatik ilişkilerin çeşitlenmesi yer almaktadır. Dönemsel olarak ülkelerin mevcut siyasi koşullarına göre üye sayısında değişikliklere rastlanabilmektedir.

Öte yandan sporcular "bağımsız sporcu" statüsüyle Akdeniz Oyunları'na katılım sağlayabilir. Bağımsız sporcuların katılımı ICMG'nin onayına bağlıdır. Kesinlik iki ihtimal için de yoktur.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho'nun Benfica'sı derbide de kazanamadı!Mourinho'nun Benfica'sı derbide de kazanamadı!
Davinson Sanchez'in cezası... O maçlarda yok! Davinson Sanchez'in cezası... O maçlarda yok!
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.