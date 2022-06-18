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Akdeniz Üniversitesinden 10 bin öğrenci mezun oldu

18.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz Üniversitesinden 10 bin öğrenci mezun oldu

Akdeniz Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreniyle 10 bin öğrenci kep attı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen törende, bu yıl üniversitenin 40. yılı kutladıklarını, 40 yıldır emek emek büyüttükleri çınarın gölgesinden başarılı akademisyenlerin geçtiğini söyledi.

Çok başarılı öğrencilerin yetiştiğini belirten Özkan, "Bugün de 10 bin öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesinden mezun olmak, sadece bir belgeye sahip olmak değildir, üyelerini çok önemseyen bir topluluğa dahil olmaktır. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak hocalarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla 180 bin kişilik büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Alınan diplomaların gençlere yeni bir hayatın kapılarını açacağını vurgulayan Özkan, dünyanın hızla değiştiğini, yapılacak mesleklerin de dönüşüm yaşadığını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de Akdeniz Üniversitesinin eğitimde ve bilimde öncü, araştırma ve geliştirme odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapan, kaliteye önem veren önemli kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

- Mezuniyette evlilik teklifi sürprizi

Su Ürünleri Fakültesini birincilikle bitirerek törende yaş kütüğe plaket çakan Gamze Yapıcı'ya, tam bu sırada okul arkadaşı Mehmet Şimşir diz çökerek evlilik teklifi yaptı.

Büyük heyecan yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Yapıcı, sürpriz teklife "evet" dedi. Genç çifti ilk kutlayan isim ise diplomalarını teslim eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan oldu.

Konuşmaların ardından öğrenciler kep attı. Tören, DJ Cenk Bayrak'ın performansıyla sona erdi.

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