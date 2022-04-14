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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

14.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.36'da Antalya'nın Kaş ilçesinin 90,42 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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