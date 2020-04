Akdeniz’de halk sağlığını tehdit eden yapılar yıkılıyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürerken, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik oluşturan, yer yer sosyal sorunlara yol açan metruk binaların yıkımı sürüyor.

Akdeniz Belediyesi’nin korona virüs salgınının önlenmesine yönelik başlattığı seferberlik kapsamında, ilçenin dört bir yanında bulunan kamu kurum binaları ile özel işyerlerinde, okul, cami ve eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve daha pek çok yerde dezenfekte çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Akdeniz’de bir yandan salgınla mücadele edilirken, diğer yandan halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, sahiplerince terk edilmiş yapıların yıkımına da devam ediliyor. Fen İşleri ekipleri son olarak Bahçe ve Hebilli mahallelerinde, terk edilmiş metruk 2 yapının yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

“İnsanlarımızın can güvenliği bizim için önceliklidir”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgınına karşı oluşan toplumsal hassasiyet nedeniyle, ilçe sınırları içinde bulunan metruk binalarla ilgili yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Bu tür yapıların, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu kaydeden Gültak, yasal süreçleri tamamlanan yapıların yıkımının en kısa sürede gerçekleştirildiğini ifade etti. Gültak, “Korona virüs salgınına karşı Akdeniz’de çok kapsamlı bir mücadele çalışması başlattık. Bir yandan ilçemiz genelinde dezenfekte çalışması yaparken, diğer yandan hastalık riski oluşturduğu için halk sağlığını tehdit eden, harabeye dönüşmüş yapıları da yıkıp buraları tamamen temizliyoruz. Zira insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, belediye olarak önceliklerimiz arasındadır. Kimi zaman toplumsal sorunlara da yol açan, kent estetiğini ve düzenini bozan, çevre kirliliği ve kötü görüntüye neden olan terk edilmiş yapıların yıkımına ara vermeden devam edeceğiz” dedi.