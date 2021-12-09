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Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

09.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'den 804,7 milyon dolarlık mobilya ve orman ürünleri ihracatı yapıldı

MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) aracılığıyla ocak-kasım döneminde yaklaşık 804,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, AKAMİB üyelerinin kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artışla 86 milyon 270 bin dolarlık ihracata imza attığı ifade edildi.

Ocak-kasım dönemindeki dış satımda da artış olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birlik, ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 26,5 artırarak 804 milyon 677 bin dolarlık ihracat yapmış oldu. Kasımda en fazla ihracat yüzde 7 artış ve 20,2 milyon dolarla Irak'a yapılırken, onu yüzde 2 artış ve 5,2 milyon dolarla Almanya, yüzde 22 artış ve 4,5 milyon dolarla İsrail takip etti. Son dönemde ikili ilişkilerin hızla güçlendiği Katar'a ihracat ise yüzde 758 artışla 2 milyon dolar seviyesine geldi."

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