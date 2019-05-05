Akhisar mucizelere bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akhisarspor, Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üzerinin 8 puan gerisinde kaldı.

Üst üste 2. galibiyetini alıp 5. sıra için avantaj elde eden Yeni Malatyaspor'a 3 puan getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Lopes ve 66. dakikada Bifouma attı.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, 44 puanla 5. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Akhisarspor ise 25 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor, rakiplerin aldığı sonuca bakmadan Fenerbahçe'yi yenememesi halinde küme düşecek ilk takım olacak. Yeni Malatyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada rakibinden topu kapan Bilal, ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

22. dakikada Akhisarspor’da kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki’nin ceza alanı içerisine ortasında iyi yükselen Lopes’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

35. dakikada kaleci Fatih’in uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda, son anda savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.

40. dakikada Güray’ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Bilal’in kafa vuruşunda top sol direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.

45.dakikada Donald'ın havadan ara pasına hareketlenen Aleksic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Akhisarspor savunması mutlak golü önledi.