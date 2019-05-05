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Akhisar mucizelere bıraktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ligin dibine atan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ligin son sırasında yer alan Akigolar, rakibine 2-0 mağlup olarak ligde kalma şanslarını mucizelere bıraktı.

Akhisar mucizelere bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akhisarspor, Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üzerinin 8 puan gerisinde kaldı.

Üst üste 2. galibiyetini alıp 5. sıra için avantaj elde eden Yeni Malatyaspor'a 3 puan getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Lopes ve 66. dakikada Bifouma attı.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, 44 puanla 5. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Akhisarspor ise 25 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor, rakiplerin aldığı sonuca bakmadan Fenerbahçe'yi yenememesi halinde küme düşecek ilk takım olacak. Yeni Malatyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada rakibinden topu kapan Bilal, ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
22. dakikada Akhisarspor’da kazanılan serbest vuruşu kullanan Zeki’nin ceza alanı içerisine ortasında iyi yükselen Lopes’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
35. dakikada kaleci Fatih’in uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda, son anda savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere gitti.
40. dakikada Güray’ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Bilal’in kafa vuruşunda top sol direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.
45.dakikada Donald'ın havadan ara pasına hareketlenen Aleksic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Akhisarspor savunması mutlak golü önledi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada hızlı gelişen E.Y. Malatyaspor atağında Kamara’nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bifouma’nın sert şutunda kaleci Fatih, son anda uzanarak topu kornere çeldi.
50. dakikada orta saha yakınlarında Murat'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunda kaleci Fatih’in çeldiği top, altıpas içerisinde Lopes’e çarparak, ağlarla buluştu. 0-1
66. dakikada Aleksic’in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Bifouma’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
72. dakikada rakip yarı alanda Bilal’in ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Bokila’nın aşırtma kafa vuruşunda kaleci Ertaç, son anda meşin yuvarlağı tokatladı.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Mehmet Metin xx
Akhisarspor: Fatih x (Lukac dk. 54 x), Vrsajevic x, Lopes x, Caner x, Güray x, Zeki x (Bokila dk. 71 x), Sissoko x, Regattin x, Bilal x (Serginho dk. 81 ?), Barbosa x, Cikalleshi x
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa xxx, Bülent xx, Murat xxx, Donald xx (Ahmet dk. 46 xx), Bifouma xxx (Ömer Şişmanoğlu dk.79 xx), Aleksic xxx (Eren dk. 89 ?), Adem xx, Kamara xx
Goller: Lopes (dk. 50 k.k.), Bifouma (dk. 66) (E.Y. Malatyaspor)
Sarı kartlar: Donald, Kamara, Adem (E.Y. Malatyaspor), Lopes, Bilal (Akhisarspor)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig akhisarspor Evkur yeni Malatyaspor

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