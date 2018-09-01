Sivas kaçtı, Akhisar yakaladı

İLK YARIDAN POZİSYONLAR DAKİKA 10: Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kone'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı. DAKİKA 22: Sol kanattan Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti. DAKİKA 31: Robinho'nun kendi yarı sahasından aldığı topla hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında bu oyuncunun pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi bekletmeden meşin yuvarlağı kale alanı önündeki Kone'ye aktardı. Kone'nin kontrol edemediği topu Mustafa Yumlu'nun yerinde müdahalesiyle Akhisarsporlu oyuncular uzaklaştırdı. DAKİKA 36: Kone'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Robinho'nun aşırtmak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 46: İkinci yarıda oyunu başlatan Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında kurduğu oyunla sol kanatta topu Ziya Erdal'la buluşturdu. Bu oyuncunun ortasında ceza alanı içindeki Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

DAKİKA 50: Sağ kanattan Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafayla aktardığı top müsait durumdaki Manu'nun kafasına çarpıp üstten auta çıktı.

DAKİKA 58: Josue'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

DAKİKA 64: Onurcan Güler'in uzun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal'dan dönen topla buluşan Manu'nun şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

DAKİKA 66: Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

DAKİKA 74: Robinho'nun pasıyla hareketlenen Douglas bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden attığı sert şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

DAKİKA 82: Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Regattin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

DAKİKA 86: Güray Vural'ın sol kanattan yaptığı ortada Onur Ayık'ın kaleye göndermek istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

DAKİKA 90: Bilal Kısa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

DAKİKA 90+4: Regattin'in ceza alanı dışından attığı şutta top direğe çarpıp auta gitti.

