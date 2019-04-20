Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor ile Antalyaspor karşılaştı. 7. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüyle maça çok hızlı başlayan Antalyaspor, 40'ta yine yıldız forvetinin ağları havalandırmasıyla devreyi 2-0 önde kapattı.

Akhisarspor, 58. dakikada Barbosa ile farkı bire indirse de bu gol yetmedi ve Antalyaspor deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltirken, 24 puanda kalan Akhisarspor ise kümede kalma şansını bir hayli zora soktu.

Akhisarspor 1 - 2 Antalyaspor

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic (Dk. 28 Vrsajevic), Kadir Keleş (Dk. 46 Barbosa), Aykut Çeviker (Dk. 76 Bokila), Serginho, Güray Vural, Sissoko, Manu, Cikalleshi

Antalyaspor: Boffin, Nazim Sangare, Celustka, Bahadır Öztürk, Cissokho, Hakan Özmert, Charles Fernando, Serdar Özkan (Dk. 78 Zeki Yıldırım), Doğukan Sinik (Dk. 84 Armel Drole), Fredy (Dk. 66 Yekta Kurtuluş), Mevlut Erdinç