Akhisarspor beklentilerin altında kaldı

Ligde oynadığı keyif veren futbolunu puana yansıtamayan Akhisarspor, sezona teknik direktör olarak Safet Susic ile başladı. Susic yönetiminde istediği sonuçları alamayan Akigolar, deneyimli çalıştırıcıyla yolları ayırarak ligin 7. haftasında eski hocalarından Cihat Arslan ile anlaştı.

Son 6 sezonun gerisinde kaldı

Bu sezon Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren yeşil-siyahlılar, ilk yarıda elde ettiği puanla son 6 senenin gerisinde kaldı. Geçen sezon oynanan 17 müsabakada 19 puan elde eden Ege temsilcisi, 2016-2017'de ise 17 maçta 20 puan, 2015-2016’da 29, 2014-2015’de 18 ve 2013-2014’de de 25 puan almıştı. Yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e çıktığı ilk yıl olan 2012-2013 sezonunda ise devreye sadece 15 puan toplayarak girmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi farklı yendi

Akhisarspor, bu sezon seyircisi önünde oynadığı maçlarda istediği performansı da sergileyemedi. Yeşil-siyahlılar, sahasındaki 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Akigolar, sahasında Galatasaray'ı 3-0, Göztepe'yi 1-0 ve Fenerbahçe'yi de 3-0 yenerken, Çaykur Rizespor, Sivasspor, BB Erzurumspor ve Konyaspor karşılaşmalarından 1 puanla ayrıldı. Akhisarspor, Trabzonspor ve Bursaspor’a ise evinde boyun eğdi.