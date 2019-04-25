Akhisarspor bu yıl da adını Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 puanla en alt sırada bulunmasına rağmen, kupada bu yıl da adını finale yazdırdı. Sezona Galatasaray önünde penaltı atışları sonucu TFF Süper Kupa'yı alarak başlayan Akhisarspor, Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalmasına karşın, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez daha finale yükseldi. Kupada geçen yıl tarihinin ilk finalini oynayan ve Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yarı finalde Ümraniyespor'u eleyerek finale çıktı. Akhisarspor'un finaldeki rakibi, bu akşam rövanş müsabakası oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak. BU SEZON 3 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor, 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde küme düşme tehlikesini en yakından hisseden takım konumundaki Akhisarspor'u sırasıyla Safet Susic, Cihat Arslan ve Cem Kavçak çalıştırdı.

KUPA SONUÇLARI Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Akhisarspor, Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve son olarak Ümraniyespor'u eledi. Ligde 29 maçta 6 galibiyeti bulunan Akhisarspor, kupada ise 8 maçta da yenilmedi. Bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege temsilcisi, 15 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü. EN GOLCÜLER BOKİLA İLE CİKALLESHİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında Akhisarspor'un en skorer isimleri Bokila ile Cikalleshi oldu. Jeremy Bokila ve Sokol Cikalleshi'nin üçer gol kaydettiği kupa maçlarında, Adrien Regattin ile Josue ikişer, Daniel Larsson, Elvis Manu, Helder Barbosa ve Onurcan Güler de birer gol attı. İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncu Atila Turan, Akhisarspor adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. Üst üste finale çıkmayı başaran 10. takım ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAYI BAŞARAN 10. TAKIM Bu yıl 57. kez düzenlenen ve 1962-1963 sezonundan itibaren 22 farklı takımın finale kadar yükseldiği organizasyonda, bu ekiplerden 15'i kupayı müzesine götürdü. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını son 2 takım arasına yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım olmayı başardı. Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.