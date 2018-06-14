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Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 14.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Akhisarspor’da flaş gelişme. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan, yeni sezonda ülkemizi direkt Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Okan Buruk’la yollar kesin olarak ayrıldı.

Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk’un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. En son birbirilerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi. Buruk, Akhisar’dan yıllık 2 milyon TL kazanıyordu. Akhisar’a tarihinin en büyük başarısını yaşatan Buruk’a istediği şartları sağlamayan yönetime taraftardan büyük tepki var. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig akhisarspor okan buruk

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