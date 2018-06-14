Akhisarspor'da Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk’un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. En son birbirilerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi. Buruk, Akhisar’dan yıllık 2 milyon TL kazanıyordu. Akhisar’a tarihinin en büyük başarısını yaşatan Buruk’a istediği şartları sağlamayan yönetime taraftardan büyük tepki var. (FANATİK)





