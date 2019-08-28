SPOR

Akhisarspor’da Taha Yalçıner imzayı attı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner’i 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.

Akhisarspor’da Taha Yalçıner imzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, orta sahasını Taha Yalçıner ile güçlendirdi. Ege temsilcisi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe altyapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giyen Yalçıner, Süper Lig'de 57, TFF 1. Lig'de ise 210 maça çıktı.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Oyununun geliri Bursaspor'aOyununun geliri Bursaspor'a
Bursaspor'a transfer müjdesiBursaspor'a transfer müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff 1. lig akhisarspor Taha Yalçıner

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık

Beşiktaş'tan forvet hamlesi

Beşiktaş'tan forvet hamlesi

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

F.Bahçe'den ayrıldı, yeni takımına imzayı attı

Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Eskişehir'de isyan! Antrenmana çıkmadılar

Eskişehir'de isyan! Antrenmana çıkmadılar

Obertan Erzurum'da kaldı

Obertan Erzurum'da kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akhisarspor’da Taha Yalçıner imzayı attı

Taha Yalçıner imzayı attı

Erkan Kolçak Köstendil oyununun gelirini Bursaspor'a bağışladı

Oyununun geliri Bursaspor'a

Mesut Mestan: Transfer tahtasını açmak üzereyiz

Bursaspor'a transfer müjdesi

Erdem Özgenç Fatih Karagümrük'te

Erdem Özgenç imzayı attı

Eskişehirspor 1 - 1 Keçiörengücü (TFF 1. Lig)

Eskişehir 1 puanı kurtardı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 2 İstanbulspor

Erzurum 2-0'dan döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.