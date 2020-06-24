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Akhisarspor'dan koronavirüs açıklaması! Yılmaz Vural...

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 24.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcunun bugün yapılan antikor ve PCR testi negatif çıktı

Akhisarspor'dan koronavirüs açıklaması! Yılmaz Vural...

Akhisarspor, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama yayımladı.

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