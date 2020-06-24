Akhisarspor'dan koronavirüs açıklaması! Yılmaz Vural...

Akhisarspor, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a ve 3 oyuncumuza yapılan testler negatif sonuçlandı" ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama yayımladı.
Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri
Trabzonspor'dan 20 puanlık kayıp
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Fenerbahçe'yi reddetti!
Ağaoğlu tehlikeyle karşı karşıya
G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...
Muslera, Gökhan Gönül'e cevap verdi
Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Merih Demiral'dan müjde
''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum