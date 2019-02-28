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Akhisarspor Fatih Öztürk'ü kadro dışı bıraktı!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 28.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Geçen hafta Spor Toto Süper Ligin 23’üncü haftasında Galatasaray maçı öncesi ağrıları olduğu için maça çıkamayacağını bildiren ve maçın kadrosundan çıkarılan kaleci Fatih Öztürk'ün Akhisarspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara başladığı öğrenildi.

Akhisarspor Fatih Öztürk'ü kadro dışı bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'la deplasmanda oynanan son maçta sakatlığı gerekçesiyle son anda kadrodan çıkartılıp forma giymeyen 32 yaşındaki file bekçisi, U21 takımla antrenmanlara çıkıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih'in Galatasaray'la söz kestiği iddia edilmişti.

İsmi sezon başında ve devre arasında da Galatasaray'la anılan ancak transferine yönetimin izin vermediği file bekçisi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Milan Lukac'tan devralıp ardından takımın 1 numarası olmuştu. Fatih'in yerine son Galatasaray deplasmanında bu sezon ilk kez ligde kaleyi koruyan Lukac, 90+4'üncü dakikada yediği hatalı golle takımın mağlubiyetinde başrol oynadı.

Yeşil-siyahlılarla geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösteren Fatih, "Ben Galatasaray'la hiçbir görüşme yapmadım. Son Galatasaray maçında hafif ağrım olduğu için forma giyemedim. O maçta ben oynasam ve uzatma dakikalarında Lukac yerine o hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim. Ancak gerçekten sakatlığım nedeniyle oynayamadım" dedi.

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