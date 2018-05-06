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Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: GS kritik deplasmanda (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray bu akşam kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Şampiyonluk yarışındaki takımların özellikle de Fenerbahçe'nin gözü Akhisarspor Galatasaray maçında. Sarı kırmızılıların kötü deplasman performansı nedeniyle Akshisarspor Galatasaray maçı nasıl sonuçlanacak merak ediliyor. İşte Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izleme seçenekleri ve maçtan detaylar...

Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: GS kritik deplasmanda (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

Galatasaray Akhisarspor maçı haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olarak öne çıkıyor. Lider Galatasaray şu an şampiyonluğun en büyük adayı ama sarı kırmızılıların deplasman performansı şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerin Akhisarspor Galatasaray maçından puan kaybı beklemesine neden oluyor. GS, en yakın takipçisi Başakşehir'in bu hafta 2 puan kaybetmesini de değerlendirerek bu akşam kazanmak ve ligde son 2 maça büyük avantajla girmek istiyor. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı canlı izleme kanalları ve takımların son durumu...

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME

19.00'da başlayacak karşılaşma Türkiye'de Digiturk Play, beINsports 1 ve beIN CONNNECT ile izlenebilir. Beinsports aboneliğiniz yoksa da haftasonu paketi alıp Fenerbahçe Bursaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MYNET canlı anlatımı ile maçı dakika takip edebilirsiniz.

Akhisarspor Galatasaray maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye'deki kanalların dışında maçı yurtdışından izleyecek olanlar içinse farklı seçenekler mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde Galatasaray Başakşehir maçı A+ Sport Africa kanalından izlenebilir. Bunun dışında Fransa'da beIN Sportss Max 9, Laos, Burunei ve Tayland'da beIN Sports Connect Thailand ve Yeni Zelanda'da da beIN Sports Connect New Zeland kanalları maçı canlı yayımlayacak. Ayrıca Balkan ülkelerinde bulunanlar Sport Klub 6 kanlından maçı canlı izleyebilirler. Bunun dışında Mynet.com'un canlı anlatımı ile karşılaşmayı dakika dakika takip edebilirsiniz.

GALATASARAY DEPLASMANDA PUAN KAYBEDİYOR

Taraftarları ile şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da deplasman performansı kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Evinde güçlü bir oyuna sahip Galatasaray'ın deplasman istatistikleri aynı doğrultuda değil. Sarı kırmızılılar ligde oynadıkları son 11 deplasman maçının anacak üçünü kazanabildi.

Galatasaray'ın son 5 maçına bakıldığında 3 galibiyet 2 mağlubiyetlik performansa sahip olduğu görülüyor.

Galatasaray'da cezalı durumdaki Belhanda, kritik maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci de Akhisarspor kafilesinde yer almadı.

AKHİSARSPOR İSTİKRARISZ

Türkiye Ziraat Kupası'nda Galatasaray'ı elemeyi başaran Akhisarspor'un son 5 maçında istikrarlı bir görünüm olduğu söylenemez. Yeşil siyahlı ekip son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilirlen 2 mağlubiyet yaşadı ve son 2 haftadır da berabere kalıyor. Maç öncesi Akhisaspor'un kadrosunda eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Barbosa, Ömer Bayram, Olcan Adın, Muğdat Çelik, Seleznyov

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis


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