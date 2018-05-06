Akhisarspor Galatasaray maçı canlı izle: GS kritik deplasmanda (beINsport, Digiturk ve alternatif kanallar)

Galatasaray Akhisarspor maçı haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olarak öne çıkıyor. Lider Galatasaray şu an şampiyonluğun en büyük adayı ama sarı kırmızılıların deplasman performansı şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerin Akhisarspor Galatasaray maçından puan kaybı beklemesine neden oluyor. GS, en yakın takipçisi Başakşehir'in bu hafta 2 puan kaybetmesini de değerlendirerek bu akşam kazanmak ve ligde son 2 maça büyük avantajla girmek istiyor. İşte Galatasaray Akhisarspor maçı canlı izleme kanalları ve takımların son durumu...

AKHİSARSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME

19.00'da başlayacak karşılaşma Türkiye'de Digiturk Play, beINsports 1 ve beIN CONNNECT ile izlenebilir. Beinsports aboneliğiniz yoksa da haftasonu paketi alıp Fenerbahçe Bursaspor maçını canlı izleyebilirsiniz. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz MYNET canlı anlatımı ile maçı dakika takip edebilirsiniz.

Akhisarspor Galatasaray maçı canlı anlatım

ALTERNATİF KANALLAR

Türkiye'deki kanalların dışında maçı yurtdışından izleyecek olanlar içinse farklı seçenekler mevcut. Pek çok Afrika ülkesinde Galatasaray Başakşehir maçı A+ Sport Africa kanalından izlenebilir. Bunun dışında Fransa'da beIN Sportss Max 9, Laos, Burunei ve Tayland'da beIN Sports Connect Thailand ve Yeni Zelanda'da da beIN Sports Connect New Zeland kanalları maçı canlı yayımlayacak. Ayrıca Balkan ülkelerinde bulunanlar Sport Klub 6 kanlından maçı canlı izleyebilirler. Bunun dışında Mynet.com'un canlı anlatımı ile karşılaşmayı dakika dakika takip edebilirsiniz.