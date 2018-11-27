Akhisarspor Seleznyov ile yollarını ayırmayı planlıyor

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Akhisarspor'da attığı gollerle takımın kurtarıcısı olup Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Ukraynalı yıldız, bu sezon ise formsuzluk ve disiplinsizliğiyle yeşil-siyahlıları bezdirdi. Henüz sezonun 2'nci haftasında Çaykur Rizespor önünde rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Seleznyov, sürekli olumsuzluklarla anıldı.

Transfer döneminin son günlerinde adı Galatasaray'la anılıp gitmek istediğini açıklayan futbolcu, takımda kalsa da isteneni bir türlü veremedi. Ligde yalnız 7 maçta forma giyerek 3 gol atan, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta skor üretemeyen futbolcu disiplinsiz hayat tarzı, antrenmanlardaki isteksizliği, maçlardaki formsuzluğuyla teknik heyetin sabrını taşırdı. Son olarak Bursaspor maçı öncesi Başkan Hüseyin Eryüksel'in de izlediği antrenmanda takım arkadaşı Josue'ye küfür eden futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. U21 takımla antrenmana çıkması istenen Seleznyov'un devre arasında satılması, takasta kullanılması veya alacaklarına karşılık serbest bırakılması bekleniyor. Seleznyov'un adı yine Galatasaray'la anılıyor.