UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmanın ardından Gazze'den dikkat çeken bir dayanışma mesajı geldi. Beşiktaşlı futbolcu ve taraftarların Filistin halkına verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla Gazze'de özel bir duvar resmi hazırlandı.

OUATTARA'NIN PORTRESİ ÇİZİLDİ

Gazze kentinin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir duvara yapılan çizimde, Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'ya yer verildi. Filistin bayrağını açarak elini başına götürdüğü sembolik hareketiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çeken futbolcunun portresi, bölgedeki dayanışmanın simgelerinden biri oldu.

Eserde Ouattara'nın yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosu da kullanıldı. Duvar resmi, siyah-beyazlı futbolcu ve taraftarların Filistin halkına gösterdiği desteğe teşekkür niteliği taşıdı.