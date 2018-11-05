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Akhisarspor - Sevilla maçında Benoit Millot düdük çalacak

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 05.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un, sahasında İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Fransız hakem Benoit Millot görev alacak.

Akhisarspor - Sevilla maçında Benoit Millot düdük çalacak

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Millot'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Julien Pacelli ve Bertrand Jouannaud üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Benjamin Pages olacak.

Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapılacak karşılaşma, 8 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
akhisarspor sevilla Benoit Millot UEFA Avrupa Ligi

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