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Akhisarspor spikeri şimdi de mikrofon kırdı! İzleyenler kahkaha atıyor...

19.04.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisarspor'un Youtube kanalında spikerlik yapan fenomen isim gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez de maç anlattığı mikrofonu kıran spiker sosyal medyada gündem olmuş durumda. Kendine has maç anlatımıyla taraflı tarafsız herkesi güldüren fenomen isim ününe ün katmaya devam ediyor. İşte o anlar...

Akhisarspor'un adı şimdilerde oynadığı futbolla değil, maç spikeriyle anılıyor. Youtube platformunda maç yayınları yapan Akhisarspor'da maçları anlatan spiker kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kendine has anlatımıyla hayran kitlesi oluşturan spiker yine gündeme geldi.

ŞİMDİ DE MİKROFON KIRDI

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Youtube kanalında yayınlara devam eden Akhisarspor spikeri son anlattığı maçta mikrofonu kırdı. Sinirden böyle bir şey yaptığını ifade eden spiker maçın ikinci yarısını anlatamadı.

BU MAÇLA TANINMIŞTI

Akhisarspor-1922 Konyaspor maçını anlatan spiker, kendine has üslubuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o anlar herkesi kahkahaya boğarak tanınmıştı.

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