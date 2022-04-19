Akhisarspor spikeri şimdi de mikrofon kırdı! İzleyenler kahkaha atıyor...

Akhisarspor'un adı şimdilerde oynadığı futbolla değil, maç spikeriyle anılıyor. Youtube platformunda maç yayınları yapan Akhisarspor'da maçları anlatan spiker kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Kendine has anlatımıyla hayran kitlesi oluşturan spiker yine gündeme geldi.

ŞİMDİ DE MİKROFON KIRDI

Youtube kanalında yayınlara devam eden Akhisarspor spikeri son anlattığı maçta mikrofonu kırdı. Sinirden böyle bir şey yaptığını ifade eden spiker maçın ikinci yarısını anlatamadı.

BU MAÇLA TANINMIŞTI

Akhisarspor-1922 Konyaspor maçını anlatan spiker, kendine has üslubuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen o anlar herkesi kahkahaya boğarak tanınmıştı.

