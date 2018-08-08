Akhisarspor Süper Lig'de 7. yılında

TFF Süper Kupa şampiyonu olarak 2018-2019 sezonuna başlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 7. kez yer almaya hazırlanıyor. Geçen sezon Okan Buruk yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, teknik direktör değişikliğine gidilmesinin ardından, 2018-2019 sezonuna Safet Susic idaresinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götürerek start verdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan itibaren katılacak olan Akhisarspor, kadrosuna şimdiye kadar Güray Vural, Elvis Manu, Avdija Vrsajevic ve Josue Pesqueira'yı dahil etti. Bu yıl 7. sezonunu geçireceği Süper Lig'de 204 maça çıkan Ege temsilcisi, bu karşılaşmalarda 68 galibiyet, 56 beraberlik ve 80 yenilgi aldı. Rakip fileleri 253 kez havalandıran yeşil-siyahlılar, kalesinde 286 gol gördü.

En fazla forma giyen Bruno

Bu sezona kadar 93 futbolcunun mücadele ettiği Akhisarspor'da Bruno Mezenga, çıktığı 115 maçla ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Bruno'yu 107 maçla bu sezon takıma dönen Güray Vural, 103 müsabakayla Merter Yüce ve 97 maçla da halen takımda bulunan Caner Osmanpaşa takip ediyor.