SPOR

Akhisarspor taraftarıyla buluşacak

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçta, bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

Akhisarspor taraftarıyla buluşacak

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Konya'da oynadığı TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla geçerek sezona kupayla başlayan yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında ise Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Taraftarla ilk buluşma

Ege temsilcisi, bu sezon ilk kez taraftarının karşına çıkacağı karşılaşmada saat 19.15'te Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada hakem Serkan Çınar görev yapacak. Yeşil-siyahlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor'la 9. randevu

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 9. maçına çıkacak Akhisarspor, daha önceki 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

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